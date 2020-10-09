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21:58 (мск), источник: РБК

Минтруд заявил о проработке увеличения выплат работающим пенсионерам

В Минтруде прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Источник: РИА "Новости"

«Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров сейчас прорабатываются. В этом процессе задействованы все заинтересованные стороны», — отметили в Минтруде.

Ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что партия направила в правительство предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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Он рассказал, что предложения предусматривают два варианта действий: единовременная индексация пенсий всех работающих пенсионеров и поэтапная. По его словам, тема индексации обсуждалась и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда.

Руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов предложил возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров 6 октября. Так, во время совещания с президентом Владимиром Путиным он обратил его внимание на то, что в бюджете Минфина на 2021 год она не предусмотрена.

По его словам, в партии считают это неправильным, так как с 2015 года пенсия не индексируется для работающих пенсионеров (более 10 млн россиян). «Они заработали пенсию, они ее заслужили», — уточнил политик.

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