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02:07 (мск), источник: ТАСС

США не хотят допустить проблем с поставками газа в Европу из-за Нагорного Карабаха

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сотрудничают с партнерами, чтобы не допустить проблем из-за возможного прерывания поставок азербайджанского газа в Европу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в пятницу министр энергетики США Дэн Бруйетт на онлайн-семинаре, организованном американским неправительственным Советом по международным отношениям.

Источник: AP 2020

Его спросили, какие меры принимает Вашингтон, чтобы европейцы не испытывали возможных проблем с поставками азербайджанского газа из-за конфликта.

«Мы по-прежнему наблюдаем рост спроса по всей Европе на газ. Мы собираемся тесно сотрудничать с партнерами в деле разработки [газовых месторождений] Восточного Средиземноморья, например, Левиафан и других, в той мере, в какой мы можем оказать поддержку стимулированию развития пропускной способности трубопроводов с тем, чтобы они могли из Греции направляться в большую часть Европы. Мы думаем об энергетической безопасности и обеспечении стабильности в этих областях», — ответил министр.

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Речь идет о строительстве Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline). Предполагается, что он позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции и, возможно, довести газ до Италии.

«Конфликт в Нагорном Карабахе нанесет региону со временем серьезный ущерб, если не будет разрешен в весьма короткие сроки», — добавил министр, выразив обеспокоенность в связи с этим.

Пресс-служба азербайджанского министерства энергетики в конце сентября сообщила, что за январь-август Азербайджан продал за рубеж 8,7 млрд куб. м газа, что на 17,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В Турцию экспортировано 7,2 млрд куб. м (на 25,3% больше, чем в январе-августе 2019 года), в том числе 2,8 млрд куб. м — по Трансанатолийскому газопроводу (ТАНАП), являющемуся составной частью Южного газового коридора, предназначенного для поставок азербайджанского газа в Европу, в Грузию — 1,5 млрд куб. м.

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