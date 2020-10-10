02:07 (мск), источник: ТАСС
США не хотят допустить проблем с поставками газа в Европу из-за Нагорного Карабаха
ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сотрудничают с партнерами, чтобы не допустить проблем
Его спросили, какие меры принимает Вашингтон, чтобы европейцы не испытывали возможных проблем с поставками азербайджанского газа
«Мы
Речь идет о строительстве Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline). Предполагается, что он позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции и, возможно, довести газ до Италии.
«Конфликт в Нагорном Карабахе нанесет региону со временем серьезный ущерб, если не будет разрешен в весьма короткие сроки», — добавил министр, выразив обеспокоенность в связи с этим.