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04:59 (мск), источник: ТАСС

В США отменили намеченные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Комиссия по президентским дебатам США заявила об отмене намеченных на 15 октября теледебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена из-за разногласий относительно их формата. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении организации.

Источник: AP 2020

«8 октября комиссия объявила о том, что из соображений охраны здоровья и обеспечения безопасности всех участников вторые президентские дебаты, намеченные на 15 октября в Майами, будут проведены в виртуальном формате. Впоследствии предвыборные штабы двух кандидатов <…> сделали целый ряд заявлений, касающихся позиций обеих сторон относительно их готовности участвовать в виртуальных дебатах 15 октября, и каждая сторона теперь объявила о том, что у них другие планы на эту дату. Теперь очевидно, что дебатов 15 октября не будет», — сообщается в документе.

Комиссия отмечает, что сосредоточит свои усилия на подготовке финального раунда президентских дебатов, который намечен на 22 октября. «Оба кандидата согласились участвовать в дебатах 22 октября», — подчеркивается в заявлении.

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Ранее комиссия объявила, что прения Трампа и Байдена 15 октября пройдут в дистанционном формате в связи с выявлением коронавируса у американского лидера. Глава Белого дома заявил, что в таком случае не планирует участвовать в них. Байден сообщил, что вместо дебатов 15 октября будет отвечать на вопросы избирателей.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй ранее был намечен на 15 октября в Майами (штат Флорида), а третий — на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Штаб Байдена в четверг заявил, что следующая публичная дискуссия с Трампом может состояться 22 октября и будет последней перед выборами. Представители президента выражали согласие с этим. Всеобщие выборы в США запланированы на 3 ноября.

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