Госдеп опубликует часть писем Хиллари Клинтон

07:02 (мск), источник: ТАСС
«Электронные письма у нас. Мы их представим. Мы представим всю эту информацию, чтобы американцы могли с ней ознакомиться», — сказал он. Помпео не пояснил, о каких именно письмах Клинтон идет речь. На вопрос о том, произойдет ли это перед намеченными на 3 ноября президентскими выборами, глава внешнеполитического ведомства США ответил: «Мы сделаем это как можно быстрее. Я думаю, конечно, перед выборами будет на что посмотреть».
«Как вы помните, конфиденциальная информация была на частном сервере. Так не должно быть. Хиллари Клинтон не следовало так поступать. Это поведение неприемлемо», — сказал Помпео.
Президент США Дональд Трамп ранее в эфире Fox News призвал Помпео опубликовать письма Клинтон, которая была его соперницей на выборах главы государства в 2016 году. «Она говорила, что у нее было 33 тыс. писем», — отметил он. «Они в Госдепартаменте, но Майкл Помпео не может их опубликовать, что очень грустно. Я
В 2015 году разразился громкий скандал
В июле 2016 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.