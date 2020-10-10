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07:02 (мск), источник: ТАСС

Госдеп опубликует часть писем Хиллари Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США опубликует часть электронной корреспонденции Хиллари Клинтон, которая ранее возглавляла ведомство. Об этом заявил в пятницу в интервью журналистам телеканала Fox News действующий госсекретарь США Майкл Помпео.

Источник: Reuters

«Электронные письма у нас. Мы их представим. Мы представим всю эту информацию, чтобы американцы могли с ней ознакомиться», — сказал он. Помпео не пояснил, о каких именно письмах Клинтон идет речь. На вопрос о том, произойдет ли это перед намеченными на 3 ноября президентскими выборами, глава внешнеполитического ведомства США ответил: «Мы сделаем это как можно быстрее. Я думаю, конечно, перед выборами будет на что посмотреть».

«Как вы помните, конфиденциальная информация была на частном сервере. Так не должно быть. Хиллари Клинтон не следовало так поступать. Это поведение неприемлемо», — сказал Помпео.

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Президент США Дональд Трамп ранее в эфире Fox News призвал Помпео опубликовать письма Клинтон, которая была его соперницей на выборах главы государства в 2016 году. «Она говорила, что у нее было 33 тыс. писем», — отметил он. «Они в Госдепартаменте, но Майкл Помпео не может их опубликовать, что очень грустно. Я из-за этого им недоволен. Он не смог опубликовать их. Я не понимаю почему», — подчеркнул американский лидер.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

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