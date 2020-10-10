Россия предложила США отказаться от «соперничества великих держав»

По словам Ермакова, Москва в отличие от Вашингтона осознает свою ответственность за глобальную и региональную стабильность, международную безопасность.
«В нашей работе мы действуем открыто. Последовательно продвигаем политико-дипломатические инициативы, ведем реализацию мер, направленных на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.
Ермаков отметил, что оборонные доктрины США носят все «более агрессивный характер». В качестве негативного примера «подрывающего безопасность» решения он привел выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).
Вашингтон решил выйти из ДОН 21 мая 2020 года. В прошлом году США вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. В обоих случаях Америка объяснила свой выход из международных соглашений нарушениями со стороны России. Москва в этими обвинениями не согласилась.
По мнению начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергея Рыжкова, США вышли из ДОН, чтобы контролировать космос — системы связи и навигации, дистанционное зондирование Земли. Еще одна причина — желание избежать инспекций со стороны третьих стран.
После выхода Вашингтона из Договора в МИД России заявили об утрате доверия к США. «Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать», — сказал замминистра Сергей Рябков.