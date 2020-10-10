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06:24 (мск), источник: РБК

Власти Британии назвали пабы и рестораны очагами распространения COVID

Более 30% случаев заражения коронавирусом в Великобритании на протяжении последних недель среди молодежи до 30 лет связаны с посещением пабов и ресторанов. Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, передает The Guardian.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
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Источник: Reuters

По словам Уитти, если к этим цифрам добавить заболевших COVID-19 сотрудников заведений общепита, то на рестораны и кафе приходится до 40% всех подтвержденных случаев среди молодых людей.

9 октября в Великобритании был зафиксирован новый рекорд суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией — 17 540 случаев. Это максимальное число, если не считать показателей воскресенья, когда данные были завышены. По сравнению с предыдущим днем пятничная статистика показала рост более чем в 3 тыс. заражений, что составляет почти 25%.

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Заболеваемость COVID-19 в Британии снижалась до августа и в какой-то момент составляла менее 1 тыс. человек в сутки. Затем число подтвержденных случаев начало плавно увеличиваться, а в сентябре показало взрывной рост — количество заразившихся за 24 часа за неделю выросло вдвое.

Из-за такой статистики власти страны на полгода продлили действующие в связи с эпидемией коронавируса ограничения. Полномасштабного карантина в стране не стали вводить, но запретили массовые свадьбы и поминальные мероприятия, ограничили число зрителей на спортивных соревнованиях.

В барах и ресторанах разрешили обслуживать посетителей исключительно за столиками, а сами заведения должны закрываться в 22:00. Кроме того, всех пассажиров общественного транспорта и такси, посетителей магазинов, постояльцев отелей обязали носить маски.

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