Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу

В них участвовали министры иностранных дел Армении и Азербайджана и глава российского МИД Сергей Лавров. Переговорный процесс занял около десяти часов. Прошедшие переговоры по Карабаху стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса.
При этом в субботу минобороны непризнанной НКР сообщило, что боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении.
Как сообщили в Минобороны Армении, подразделениям армии обороны Карабаха приказали прекратить огонь.
Пресс-секретарь армянского ведомства Шушан Степанян также заявила, что Азербайджан после московских переговоров о перемирии стал активно использовать беспилотники.
В свою очередь в Баку заявили, об обстреле армянскими военными поселка Гадрут. В Ереване это опровергли.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
зербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.