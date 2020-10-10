13:54 (мск), источник: РИА Новости
В Бишкеке ввели комендантский час
БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости. Власти на фоне протестов ввели в столице Киргизии комендантский час, сообщили РИА Новости в субботу в
«Согласно указу коменданта, в Бишкеке введен комендантский час с 21.00 (18.00 мск) до 05.00 (02.00 мск)», — заявил представитель
Согласно указу, в городе также запретили проведение собраний и митингов. Запрещена и продажа алкоголя с 18.00 (15.00 мск) до 9.00 (6.00 мск).
После парламентских выборов в Киргизии вспыхнули массовые протесты. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором также располагается администрация президента республики.
В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками