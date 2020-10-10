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13:54 (мск), источник: РИА Новости

В Бишкеке ввели комендантский час

БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости. Власти на фоне протестов ввели в столице Киргизии комендантский час, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека.

Источник: РИА Новости

«Согласно указу коменданта, в Бишкеке введен комендантский час с 21.00 (18.00 мск) до 05.00 (02.00 мск)», — заявил представитель пресс-службы.

Согласно указу, в городе также запретили проведение собраний и митингов. Запрещена и продажа алкоголя с 18.00 (15.00 мск) до 9.00 (6.00 мск).

Как сообщается, теперь комендатура Бишкека получила право «приостанавливать деятельность политических партий и общественных организаций, препятствующих нормализации обстановки».

После парламентских выборов в Киргизии вспыхнули массовые протесты. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором также располагается администрация президента республики.

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В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого протестующие ранее освободили из СИЗО.

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14:03 (мск)© Ньюстюб
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