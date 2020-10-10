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20:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Парламент Киргизии утвердил новый состав кабмина во главе с Жапаровым

Депутаты парламента Киргизии единогласно утвердили на пост премьер-министра страны основателя партии «Мекенчил» Садыра Жапарова, а также предложенный им состав правительства (он остался прежним), сообщили СМИ. По словам нового премьера Киргизии, президент республики Сооронбай Жээнбеков говорил ему о готовности уйти в отставку в течение трех дней после утверждения Жапарова на этот пост.

Источник: РИА "Новости"

«Я встретился с Жээнбековым, он обещал написать заявление об уходе», — рассказал избранный премьер-министр (цитата по ТАСС). Ранее президент Киргизии говорил о готовности покинуть свой пост после нормализации ситуации в стране. Жапаров также заявил, что не станет преследовать своих политических противников. «Мести не будет», — пообещал он. Комментируя переизбранный состав правительства, Жапаров сказал, что менять его нет необходимости.

Садыр Жапаров отбывал наказание за захват заложника в 2013 году, 6 октября протестующие выпустили его и других киргизских политиков из СИЗО, а также захватили Белый дом. Массовые протесты в Киргизии начались 5 октября после парламентских выборов, результаты которых ЦИК признал недействительными. Президент страны отправил в отставку правительство, уволил премьер-министра, освободил от должности председателя Госкомитета нацбезопасности и начальника Генштаба вооруженных сил.

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