20:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Парламент Киргизии утвердил новый состав кабмина во главе с Жапаровым
Депутаты парламента Киргизии единогласно утвердили на пост
«Я встретился с Жээнбековым, он обещал написать заявление об уходе», — рассказал избранный
Садыр Жапаров отбывал наказание за захват заложника в 2013 году, 6 октября протестующие выпустили его и других киргизских политиков из СИЗО, а также захватили Белый дом. Массовые протесты в Киргизии начались 5 октября после парламентских выборов, результаты которых ЦИК признал недействительными. Президент страны отправил в отставку правительство, уволил