21:08 (мск), источник: ТАСС
Суд Пенсильвании отклонил претензии Трампа к правилам голосования по почте в штате
Президент США неоднократно критиковал метод голосования по почте, ссылаясь на невозможность точно и оперативно подводить итоги выборов.
«Истцам не требуется обязательно предъявлять доказательства подлогов на выборах, но они должны по крайней мере доказать факт неминуемых фальсификаций. Этого сделано не было. Истцы в лучшем случае смогли собрать воедино звенья последовательности условных предположений», — приводит телекомпания распоряжение судьи, насчитывающее 138 страниц. С точки зрения Ранджана, власти Пенсильвании вполне квалифицированно урегулировали ряд вопросов, касающихся начавшегося досрочного голосования на всеобщих выборах, намеченных на 3 ноября.
Суд также отказался отменить правило, согласно которому подпись на бланке бюллетеня может не быть совершенно идентична подписи избирателя, копия которой хранится в электронной базе полномочных структур власти. Аналогичная судьба постигла требование республиканцев обязать всех сотрудников избиркомов в штате проживать на его территории на момент выборов.
Трамп неоднократно критиковал метод голосования по почте, ссылаясь на невозможность точно и оперативно подводить итоги выборов, а также на угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования «мертвых душ», а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.
На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и