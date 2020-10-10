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21:08 (мск), источник: ТАСС

Суд Пенсильвании отклонил претензии Трампа к правилам голосования по почте в штате

Президент США неоднократно критиковал метод голосования по почте, ссылаясь на невозможность точно и оперативно подводить итоги выборов.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Федеральный суд Пенсильвании в субботу отклонил иск, в котором избирательный штаб президента США Дональда Трампа и Республиканская партия требовали признать неконституционными правила проведения голосования по почте в этом штате. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на решение судьи Западного округа штата Николаса Ранджана.

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«Истцам не требуется обязательно предъявлять доказательства подлогов на выборах, но они должны по крайней мере доказать факт неминуемых фальсификаций. Этого сделано не было. Истцы в лучшем случае смогли собрать воедино звенья последовательности условных предположений», — приводит телекомпания распоряжение судьи, насчитывающее 138 страниц. С точки зрения Ранджана, власти Пенсильвании вполне квалифицированно урегулировали ряд вопросов, касающихся начавшегося досрочного голосования на всеобщих выборах, намеченных на 3 ноября.

Суд также отказался отменить правило, согласно которому подпись на бланке бюллетеня может не быть совершенно идентична подписи избирателя, копия которой хранится в электронной базе полномочных структур власти. Аналогичная судьба постигла требование республиканцев обязать всех сотрудников избиркомов в штате проживать на его территории на момент выборов.

Трамп неоднократно критиковал метод голосования по почте, ссылаясь на невозможность точно и оперативно подводить итоги выборов, а также на угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования «мертвых душ», а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

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