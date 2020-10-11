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04:52 (мск), источник: ТАСС

Врач Трампа сообщил, что тот больше не является носителем коронавируса

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил в субботу, что глава государства больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

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Источник: AFP 2020

«Этим вечером я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест [на наличие коронавируса] показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи [инфекции]», — отмечается в тексте.

«Сегодня, на 10-й день после появления симптомов, при отсутствии повышенной температуры более 24 часов и развития остальных симптомов, разнообразие высококачественных тестов показывает, что больше нет оснований говорить об активном размножении вируса, — обратил внимание Конли. — Кроме того, проводимое на протяжении всей болезни тестирование показывает снижение вирусной нагрузки [в организме]».

Врач заверил, что будет отслеживать состояние Трампа по мере его возвращения к активному графику.

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