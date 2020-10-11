Байден счел мошенничество единственной угрозой своей победе на выборах

«Обязательно голосуйте, потому что единственный способ, которым мы можем проиграть — это мошенничество применительно к избирательным участкам», — сказал он, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании.
Ранее кандидат от демократов предупреждал, что соперник от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп попытается «косвенным образом украсть» победу на выборах, выставив голосование по почте «мошенничеством».
В то же время Байден заверил, что примет любые результаты голосования.
«Я собираюсь принять исход этих выборов, и точка», — сказал он журналистам.
Трамп также неоднократно предупреждал о возможности мошеннического подсчета результатов голосования, ссылаясь на то, что это возможно при голосовании по почте, против чего он решительно выступает.
Предполагается, что метод голосования по почте станет популярным из-за пандемии коронавируса.
Наблюдатели отмечают, что президент Трамп уклоняется от прямых ответов на вопрос, примет ли он однозначно результаты выборов.