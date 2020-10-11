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05:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В Таджикистане начались выборы президента

В Таджикистане открылись избирательные участки на выборах президента республики. Голосование пройдет с 6:00 до 20:00 (с 4:00 до 18:00 мск). Всего в Таджикистане 3414 избиркомов, 39 участков организованы в 29 зарубежных странах.

Источник: AFP 2020

На пост главы государства претендуют пять кандидатов — действующий президент Эмомали Рахмон от Федерации независимых профсоюзов, Союза молодежи и возглавляемой им Народно-демократической партии, Миродж Абдуллоев от коммунистов, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Рустам Латифзода от аграриев и Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ.

Победитель должен набрать минимум 50% голосов избирателей при явке не менее 50%. Президент имеет право занимать пост два семилетних срока подряд. Это правило не распространяется на действующего с 1994 года президента Эмомали Рахмона. На последних выборах в 2013 году он набрал 83,92% голосов при явке 86,64%.

За выборами будут следить более 122 наблюдателя из СНГ, ШОС, России, Узбекистана и ОБСЕ. Аккредитованы около 258 представителей местных и зарубежных СМИ.

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