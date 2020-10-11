В Таджикистане начались выборы президента

На пост главы государства претендуют пять кандидатов — действующий президент Эмомали Рахмон от Федерации независимых профсоюзов, Союза молодежи и возглавляемой им Народно-демократической партии, Миродж Абдуллоев от коммунистов, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Рустам Латифзода от аграриев и Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ.
Победитель должен набрать минимум 50% голосов избирателей при явке не менее 50%. Президент имеет право занимать пост два семилетних срока подряд. Это правило не распространяется на действующего с 1994 года президента Эмомали Рахмона. На последних выборах в 2013 году он набрал 83,92% голосов при явке 86,64%.
За выборами будут следить более 122 наблюдателя из СНГ, ШОС, России, Узбекистана и ОБСЕ. Аккредитованы около 258 представителей местных и зарубежных СМИ.