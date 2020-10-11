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13:16 (мск), источник: РБК

Президент Азербайджана предложил включить Турцию в переговоры по Карабаху

Баку считает необходимым расширение участия Турции в переговорах по Нагорному Карабаху, заявил в интервью телеканалу РБК президент Ильхам Алиев. Участие Анкары будет отражать современное соотношение сил, объяснил он.

Источник: Reuters

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября, Турция оказала активную поддержку Азербайджану. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости продолжать борьбу за восстановление суверенитета Азербайджана над непризнанным Карабахом. Армения сообщала об использовании в нынешней фазе конфликта принадлежащих Турции самолетов F-16, а в интервью РБК армянский премьер Никол Пашинян говорил о том, что конфликт закончился бы быстрее, если бы на стороне Баку не выступила Анкара.

Президент Азербайджана настаивает, что все решения принимались им самостоятельно, но указывает на стабилизирующую роль Турции в нынешней ситуации.

«Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе, и в том числе в деле урегулирования конфликта», — заявил Алиев в интервью телеканалу РБК.

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Подтверждением самостоятельности Баку Алиев назвал согласование в Москве 10 октября соглашения о прекращении огня. «Это заявление было согласовано со мной и больше ни с кем. И если бы мы были бы кем-то управляемы, то, наверное, это не было бы решено так быстро», — сказал он.

По мнению Алиева, утвержденный в 1992 году состав Минской группы ОБСЕ, в рамках которой ведутся переговоры по Нагорному Карабаху, не соответствует текущим геополитическим реалиям. «Я недавно в одном из интервью говорил, что Минская группа была сформирована много лет назад, в 1992 году, при совершенно других геополитических реалиях. И, если бы мы сегодня формировали контактную группу с посредниками, состав был бы другой», — пояснил он. Состав новой контактной группы или же какой-то рабочей группы, продолжает Алиев, должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона и должен быть нацелен на результат.

Безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме, юридической или де-факто, — это уже вопрос технический.
Ильхам Алиев

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, Франция и США. Турция вместе с Белоруссией, Германией, Италией, Швецией и Финляндией являются постоянными ее участниками. Однако согласованное в Москве в субботу заявление о прекращении огня не предполагает расширения состава участников переговоров.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В ходе боев Азербайджан занял несколько важных населенных пунктов, среди которых Гадрут и Джебраил, заявил Алиев РБК. Однако армянская сторона информацию о потере этих населенных пунктов опровергала.

Полина Химшиашвили, Илья Доронов

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