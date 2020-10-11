В центре Минска произошло столкновение протестующих и силовиков

Как рассказали агентству очевидцы, участников акции начали жестко задерживать, протестующие оказали сопротивление, в силовиков бросали бутылки, цветочные вазы и уличную мебель.
В ответ правоохранители, по сообщениям СМИ, применили перцовый газ. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила «РИА Новости», что газ против протестующих не применялся.
Tut.by сообщает со ссылкой на очевидцев, что у стелы был слышен взрыв шумовой гранаты. Издание пишет, что между протестующими и ОМОНом произошла «большая драка».
Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Сегодня в Минске проходит очередная акция протеста, в городе усилены меры безопасности, ограничена работа интернета, закрыты несколько станций метро. Во время освещения протестов было задержано несколько журналистов.