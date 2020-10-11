Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
17:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В центре Минска произошло столкновение протестующих и силовиков

У стелы «Минск — город-герой» в центре города начались столкновения протестующих с силовиками. По данным «Интерфакса», задержаны около 50 человек. Задержания проходят жестко, с применением дубинок и спецсредств. Также протестующих разгоняют водометами.

Источник: Reuters

Как рассказали агентству очевидцы, участников акции начали жестко задерживать, протестующие оказали сопротивление, в силовиков бросали бутылки, цветочные вазы и уличную мебель.

В ответ правоохранители, по сообщениям СМИ, применили перцовый газ. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила «РИА Новости», что газ против протестующих не применялся.

Tut.by сообщает со ссылкой на очевидцев, что у стелы был слышен взрыв шумовой гранаты. Издание пишет, что между протестующими и ОМОНом произошла «большая драка».

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Сегодня в Минске проходит очередная акция протеста, в городе усилены меры безопасности, ограничена работа интернета, закрыты несколько станций метро. Во время освещения протестов было задержано несколько журналистов.

Перцовый газ и водометы: в Минске прошла очередная акция протеста
Во время загрузки произошла ошибка.
17:21 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Собянин назвал крайнюю меру борьбы с COVID-19
«Пока мама горела заживо, вы молчали» - реакция на ЧП в Нижнем
Рост заразившихся COVID в России трижды обновил максимум
Собянин назвал «лайт-вариант» борьбы с пандемией в Москве
Правительство направит 8,8 млрд рублей на выплаты на детей
В ООН назвали 5 важных фактов о девочках
Девушка из США побила два мировых рекорда по длине ног
Встреча с удобным соперником: анонс матча Россия — Турция
Здоровье
15 полезных вещей с AliExpress в пределах 300 рублей Поднять настроение, отследить состояние здоровья, выглядеть лучше — за смешные деньги.
Hi-Tech
Мы проверили уровень приема сигнала наших смартфонов Оказалось, его можно улучшить!
Горячие темы на Авто
Давайте раскроем наш секрет--- 474
Хочу вас послушать -- 354
и где пятничный ...бум-бум 258
Готовлю стенд 250
Кино
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати Актер и певец ранее тоже был героем популярного реалити
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Новое фото маленького сына Евгения Петросяна смутило соцсети Поклонники обеспокоены
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Юлия Высоцкая объявила Кончаловскому, что его дочь беременна
Фотографу удалось вывезти запрещенные кадры из Северной Кореи
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь