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19:51 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что у него больше нет коронавируса

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/ — Президент США заверил, что находится «в очень хорошем состоянии».

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Источник: AP 2020

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у него больше нет коронавируса и выработался иммунитет к нему.

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В субботу врач главы вашингтонской администрации сообщил, что Трамп больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. В эфире телекомпании Fox News американского лидера попросили пояснить, означает ли это, что у него больше нет COVID-19.

«Да. И не только это», — ответил американский лидер. «Похоже, у меня иммунитет. Не знаю, может быть, это надолго, возможно, на короткий [период] времени, это может быть на всю жизнь, никто на самом деле не знает [наверняка], но у меня иммунитет», — продолжил Трамп, заверив при этом, что находится «в очень хорошем состоянии, чтобы сражаться в битвах».

По словам главы государства, он «чувствует себя фантастически» и больше не принимает никаких лекарств.

Я не принимаю никаких лекарств. Лекарства, которые я принимал, были стандартными, довольно обычными, кроме того, которое было настоящим чудом, эта штука с антителами, которая невероятно работает (речь, судя по всему, об экспериментальной сыворотке на основе антител, произведенной американской компанией Regeneron Pharmaceuticals — прим. ТАСС).
Дональд Трамп

«Мы ждем одобрения [от регулятора] на использование [этого препарата], и мы намерены направить его в больницы по всей стране <…> и по всему миру в конечном итоге», — сказал Трамп. Он также выразил уверенность в том, что ему больше не нужно «прятаться», избегая публичных мероприятий.

Президент США в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). 5 октября Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом.

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