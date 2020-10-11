19:51 (мск), источник: ТАСС
Трамп заявил, что у него больше нет коронавируса
ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/ — Президент США заверил, что находится «в очень хорошем состоянии».
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у него больше нет коронавируса и выработался иммунитет к нему.
В субботу врач главы вашингтонской администрации сообщил, что Трамп больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. В эфире телекомпании Fox News американского лидера попросили пояснить, означает ли это, что у него больше нет COVID-19.
«Да. И не только это», — ответил американский лидер. «Похоже, у меня иммунитет. Не знаю, может быть, это надолго, возможно, на короткий [период] времени, это может быть на всю жизнь, никто на самом деле не знает [наверняка], но у меня иммунитет», — продолжил Трамп, заверив при этом, что находится «в очень хорошем состоянии, чтобы сражаться в битвах».
По словам главы государства, он «чувствует себя фантастически» и больше не принимает никаких лекарств.
Я не принимаю никаких лекарств. Лекарства, которые я принимал, были стандартными, довольно обычными, кроме того, которое было настоящим чудом, эта штука с антителами, которая невероятно работает (речь, судя по всему, об экспериментальной сыворотке на основе антител, произведенной американской компанией Regeneron Pharmaceuticals — прим. ТАСС).
«Мы ждем одобрения [от регулятора] на использование [этого препарата], и мы намерены направить его в больницы по всей стране <…> и по всему миру в конечном итоге», — сказал Трамп. Он также выразил уверенность в том, что ему больше не нужно «прятаться», избегая публичных мероприятий.