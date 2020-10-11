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19:24 (мск), источник: Ведомости

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обстановку в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте МИД России.

Источник: AP 2020

«В ходе беседы произошел обмен мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров в Москве 9—10 октября», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе разговора Лавров заявил о необходимости соблюдения всех достигнутых на переговорах договоренностей, а также подтвердил готовность России продолжить выступать в роли посредника в нагорно-карабахском урегулировании.

В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях.

В заявлении также отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Вскоре после вступления режима прекращения огня в силу Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов по гражданским объектам.

Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Гадрут, а Баку — о нанесении ударов Арменией по территориям Тертерского и Агдамского районов.

В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК позитивно оценил итоги трехсторонних переговоров, заявив, что попытки Армении подорвать формат переговоров потерпели неудачу.

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