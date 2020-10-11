Правозащитники сообщили о почти 200 задержанных на протестах в Белоруссии

Задержанных протестующих в Минске добавили в местные отделения милиции «для разбирательства», заявила Ганусевич «РИА Новости».
Ранее российские и белорусские СМИ сообщали о задержании своих журналистов в Минске. Их, по словам Ганусевич, отправляли в Октябрьский РОВД «для проверки документов» (цитата по «Интерфаксу»). ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что одних и тех же журналистов, работавших на агентства, задерживали и отпускали несколько раз в течение дня.
Протесты против действующей власти в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Во время протестов 11 октября в Минске ограничена работа мобильного интернета, до 18:00 была закрыта часть станций метро — подобные ограничения традиционны для воскресных протестов в городе. Задержания у стелы «Минск — город-герой» проходили жестко, силовики применяли дубинки и водометы.