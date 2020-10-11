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20:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Правозащитники сообщили о почти 200 задержанных на протестах в Белоруссии

На акциях протеста в Минске задержаны несколько десятков участников, заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Правозащитный центр «Весна» сообщает о 188 задержанных во время протестов в Белоруссии, подавляющее большинство из них — из Минска.

Источник: Reuters

Задержанных протестующих в Минске добавили в местные отделения милиции «для разбирательства», заявила Ганусевич «РИА Новости».

Ранее российские и белорусские СМИ сообщали о задержании своих журналистов в Минске. Их, по словам Ганусевич, отправляли в Октябрьский РОВД «для проверки документов» (цитата по «Интерфаксу»). ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что одних и тех же журналистов, работавших на агентства, задерживали и отпускали несколько раз в течение дня.

Протесты против действующей власти в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Во время протестов 11 октября в Минске ограничена работа мобильного интернета, до 18:00 была закрыта часть станций метро — подобные ограничения традиционны для воскресных протестов в городе. Задержания у стелы «Минск — город-герой» проходили жестко, силовики применяли дубинки и водометы.

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