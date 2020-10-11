Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Порошенко

«Ему лучше», — цитирует издание источник в окружении бывшего главы государства.
О заражении Петра Порошенко коронавирусом стало известно в конце сентября. Тогда он отметил, что за последние шесть лет привык переносить болезни на ногах.
«Но эта коварнее. Значительно коварнее. Сегодня лечусь дома», — написал экс-президент и призвал украинцев беречься.
Коронавирус перенесли бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, жена и семилетний сын действующего президента Владимира Зеленского, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.