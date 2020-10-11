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21:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Порошенко

Состояние заразившегося коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

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Источник: AP 2020

«Ему лучше», — цитирует издание источник в окружении бывшего главы государства.

О заражении Петра Порошенко коронавирусом стало известно в конце сентября. Тогда он отметил, что за последние шесть лет привык переносить болезни на ногах.

«Но эта коварнее. Значительно коварнее. Сегодня лечусь дома», — написал экс-президент и призвал украинцев беречься.

Коронавирус перенесли бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, жена и семилетний сын действующего президента Владимира Зеленского, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

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