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22:08 (мск), источник: Интерфакс

В Баку не увидели прогресса на линии фронта после соглашения по Карабаху

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Ситуация на линии фронта остается такой же, какой была до переговоров в Москве, заявил в воскресенье помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

Источник: AFP 2020

«После подписанного в пятницу в Москве соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях ситуация не изменилась. Более того, в ночь на воскресенье она стала более напряженной. Баллистические ракеты, выпущенные из Армении, поразили второй по величине город Азербайджана Гянджу, в результате чего 9 человек погибли и 34 получили ранения. “Азербайджанская ТЭЦ” в Мингячевире также подвергается нападению», — сказал Амирбеков в интервью французской газете L’Opinion.

Помощник первого вице-президента уточнил, что обстрел территории Азербайджана ведется не из сепаратистского нагорно-карабахского региона, а из Армении — из Варденисского района и юго-востока озера Севан.

«Это ловушка. Потому что оборонное соглашение Армении с Россией не распространяется на Нагорный Карабах. Ответные удары Азербайджана по Армении могут изменить ход событий», — добавил Амирбеков.

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