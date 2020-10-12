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05:03 (мск), источник: Daily Storm

СМИ узнали о планах Трампа заключить ядерную сделку с Россией до выборов

Президент Дональд Трамп хочет до выборов заключить с российским лидером Владимиром Путиным договор по контролю за ядерными вооружениями. Об этом сообщил новостной портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: AP 2020

По их словам, сделка может быть завершена через неделю после возобновления переговоров. В Белом доме, отмечают собеседники издания, считают, что имеют принципиальное соглашение, заслуживающее одобрение российской стороны.

По данным портала, в Белом доме и Конгрессе США прошли переговоры в узком кругу по вопросу продления Договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ, СНВ-3). Источники издания полагают, что принципиальная договоренность с российской стороной достигнута.

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Как заявил один из собеседников Axios, в вашингтонской администрации считают, что получили принципиальное соглашение, «благословленное Путиным и [главой Совбеза РФ] Патрушевым, которое может быть заключено в течение недели после того, как переговоры «всерьез возобновятся».

Главный переговорщик США по-новому ДСНВ Роуз Геттемюллер заявила, что соглашение может быть заключено завтра, поскольку его «контуры уже наметились». «Трамп ясно дал понять, что хочет заключить сделку, и я думаю, что Путин очень хотел бы подписать сделку с президентом Трампом», — добавила она.

Геттемюллер считает, что «пренебрежительные публичные заявления России» по ДСНВ — тактика переговоров, которая используется при осознании того, что сроки заключения сделки у Трампа намного более жесткие, чем у Путина.

Портал обращает внимание на предупреждение спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. По мнению дипломата, если Россия откажется заключить соглашение сейчас и Трамп будет переизбран, то «запрашиваемая в США цена вырастет, и новый договор СНВ окажется под угрозой». «Позиция России, по крайней мере публично, заключается в том, что они готовы подождать и посмотреть, что произойдет в день выборов», — отмечает издание.

В ходе летних совещаний представителей РФ и США по продлению ДСНВ, который прекращает действие в феврале 2021 года, американская сторона выдвинула ряд условий, на которых готова возобновить договор. В частности, Вашингтон требовал, чтобы был создан хотя бы черновой вариант соглашения, которое через пять лет могло бы прийти на смену ДСНВ и в котором участвовал бы помимо США и России еще и Китай. Москва в свою очередь предлагала просто продлить СНВ-3 без дополнительных условий. Итоговой договоренности стороны не достигли.

Договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) — соглашение между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Вступил в силу 5 февраля 2011 года и прекратит свое действие в 2021 году, если не будет продлен на пять лет по взаимной договоренности сторон. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 штук, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

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