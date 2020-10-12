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08:32 (мск), источник: РИА Новости

Эмомали Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости. Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

Источник: РИА Новости

«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей», — сказал он по итогам подсчета 100% бюллетеней.

За пост президента боролись пять лидеров различных политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), а также парламентарии Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.

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