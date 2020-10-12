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10:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Эмомали Рахмона переизбрали на пятый срок. Он президент Таджикистана уже 26 лет

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства. По официальным данным, за него отдали голоса более 90% избирателей. Были еще четыре кандидата. Рахмон переизбран на пятый срок — он занимает пост президента с 1994 года.

Источник: РИА "Новости"

Явка избирателей, по данным Центральной комиссии по выборам и референдумам, составила 85,39%. Выборы были объявлены состоявшимися еще накануне днем, когда явка избирателей превысила 70%.

За кандидатуру Рахмона проголосовали 3 млн 837 тысяч 927 человек, или 90,92% избирателей, заявил глава комиссии Бахтиер Худоерзода. Президент избирается в Таджикистане сроком на семь лет.

Законодательство Таджикистана не предусматривает проведение экзит-поллов, также на участках не устанавливаются видеокамеры. Зато на выборах присутствовали наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, российской Госдумы и ОБСЕ.

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68-летний Рахмон впервые был избран на пост президента Таджикистана с 1994 году, а до этого в течение двух лет был председателем Верховного совета Республики Таджикистан.

Затем Рахмон переизбирался на президентский пост в 1999-м, 2006-м и 2013-м годах. По итогам этих кампаний ни одному из кандидатов — конкурентов Рахмона — не удавалось набрать даже 10% голосов.

В этот раз кандидатами зарегистрировала представителей пяти из семи действующих на законных основаниях в стране партий. Рахмона выдвинули возглавляемая им Народно-демократическая партия Таджикистана, а также Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи республики.

Из соперников Рахмона, согласно данным избирательной комиссии, наибольшее число голосов набрал глава Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода — 3,03%.

Эмомали Рахмон голосует на избирательном участке в Душанбе, 11 октября 2020 года | Источник: РИА "Новости"

Рахмон наряду с президентом Беларуси Александром Лукашенко остается лидером по длительности пребывания на посту президента среди руководителей стран СНГ.

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Он был инициатором нескольких референдумов по поправкам в конституцию страны. Так, в июне 2003 года были одобрены поправки, позволяющие занимать президенту не один, а два семилетних срока подряд.

На референдуме в мае 2016 года были приняты поправки, разрешившие лично Рахмону баллотироваться неограниченное количество раз, а заодно снизившие возрастной ценз для кандидатов с 35-ти до 30 лет.

Председателю Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзода было отказано в регистрации на президентских выборах, на которых Рахмон был переизбран на пятый срок.

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