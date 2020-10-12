Эмомали Рахмона переизбрали на пятый срок. Он президент Таджикистана уже 26 лет

Явка избирателей, по данным Центральной комиссии по выборам и референдумам, составила 85,39%. Выборы были объявлены состоявшимися еще накануне днем, когда явка избирателей превысила 70%.
За кандидатуру Рахмона проголосовали 3 млн 837 тысяч 927 человек, или 90,92% избирателей, заявил глава комиссии Бахтиер Худоерзода. Президент избирается в Таджикистане сроком на семь лет.
Законодательство Таджикистана не предусматривает проведение экзит-поллов, также на участках не устанавливаются видеокамеры. Зато на выборах присутствовали наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, российской Госдумы и ОБСЕ.
68-летний Рахмон впервые был избран на пост президента Таджикистана с 1994 году, а до этого в течение двух лет был председателем Верховного совета Республики Таджикистан.
Затем Рахмон переизбирался на президентский пост в 1999-м, 2006-м и 2013-м годах. По итогам этих кампаний ни одному из кандидатов — конкурентов Рахмона — не удавалось набрать даже 10% голосов.
В этот раз кандидатами зарегистрировала представителей пяти из семи действующих на законных основаниях в стране партий. Рахмона выдвинули возглавляемая им Народно-демократическая партия Таджикистана, а также Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи республики.
Из соперников Рахмона, согласно данным избирательной комиссии, наибольшее число голосов набрал глава Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода — 3,03%.
Рахмон наряду с президентом Беларуси Александром Лукашенко остается лидером по длительности пребывания на посту президента среди руководителей стран СНГ.
Он был инициатором нескольких референдумов по поправкам в конституцию страны. Так, в июне 2003 года были одобрены поправки, позволяющие занимать президенту не один, а два семилетних срока подряд.
На референдуме в мае 2016 года были приняты поправки, разрешившие лично Рахмону баллотироваться неограниченное количество раз, а заодно снизившие возрастной ценз для кандидатов с 35-ти до 30 лет.
Председателю Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзода было отказано в регистрации на президентских выборах, на которых Рахмон был переизбран на пятый срок.