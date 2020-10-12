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11:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну в Донбассе.

Источник: AP 2020

Зеленский сказал, что не цепляется за рейтинги и власть. «Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами», — сказал он.

Ранее президент Украины заявил о невозможности завершить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией. Он подчеркнул, что украинцы никогда не сдаются и в вопросе прекращения войны будут «двигаться вперед и разговаривать и с западными партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине в ходе массовых антиправительственных выступлений. Киев пытался вернуть мятежные регионы силой. Украина обвиняет Россию в оккупации территорий. Москва отвергает претензии.

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