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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Лысакова могут снять с поста первого замглавы комитета Госдумы

Президиум фракции «Единой России» (ЕР) рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по законодательству и госстроительству с Вячеслава Лысакова из-за его «некорректных высказываний». Сам он сообщил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой будут достигнуты договоренности по членству во фракции.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков, — сказал журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.— При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции». О каких высказываниях идет речь, он не уточнил.

Лысаков прошел в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Он состоит во фракции ЕР, но членом партии не является. Он намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой будут достигнуты договоренности по членству во фракции. «Если до этого я думал уйти на покой, до начала этих событий, то сейчас я думаю: надо все-таки пройти от той партии, которая согласится мне предоставить возможность не собирать подписи», — сказал Вячеслав Лысаков «РИА Новости».

Он также отметил, что должность зампреда комитета депутату «не дает ничего, кроме чуть большего кабинета». Лысаков связывает решение фракции ЕР рассмотреть его статус в комитете с публикациями в своем Telegram-канале. «Для меня это было ожидаемо. Я думаю, логично, что фракция не может не отреагировать на мое вольнодумство, которое проявилось после открытия Telegram-канала ДУМАем в апреле, я только с этим связываю это событие, других поводов нет», — сказал Лысаков ТАСС.

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