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12:01 (мск), источник: Ведомости

ЕС продлил на год санкции против России по делу Скрипалей

Евросоюз продлил санкции против лиц и организаций России и Сирии, связанных с разработкой и применением химического оружия, включая инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 г., сообщает пресс-служба Европейского Совета.

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«Совет сегодня решил продлить режим, позволяющий ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и применении химического оружия, на один год, до 16 октября 2021 года», — говорится в сообщении. Срок действия предыдущего пакета санкций оканчивался 16 октября 2020 г.

Под ограничения, введенные Советом Европы в июне 2018 г., подпадают девять лиц.

Четверо, по сведениям европейских чиновников, причастны к атаке в Солсбери с использованием токсичного нервно-паралитического вещества «Новичок».

Пятеро связаны с правительством Сирии, которое в Брюсселе обвиняют в разработке и применении химоружия против сил оппозиции. Ограничения ЕС также касаются Научно-исследовательского центра Сирии (SSRC), «основной организации сирийского режима по разработке химического оружия».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. Великобритания обвинила в произошедшем Россию.

В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей с использованием вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Кремль обвинения отвергает.

Режим сирийского президента Башара Асада официально под надзором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) передал его запасы на уничтожение в 2013 г. Однако в апреле 2017 г. в поселке Хан-Шейхун, который тогда контролировала оппозиция, взорвался химический боеприпас, унесший жизни десятков человек. Комиссия ОЗХО пришла к выводу, что химическая бомба была сброшена с самолета, однако не смогла доказать, что он принадлежал ВВС Сирии. Дамаск и Москва отрицали применение химоружия со стороны сирийского режима, в разное время утверждая об инсценировке и постановочности атаки, а также объясняя инцидент уничтожением склада и фабрики отравляющих веществ, якобы принадлежавшей формированиям оппозиции.

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