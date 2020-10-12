Песков объяснил отсутствие планов усилить карантин из-за роста случаев COVID-19

«Сейчас уже разработаны более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность. Мы это чётко наблюдаем по цифрам. Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения», —сказал Песков. В то же время он подчеркнул, что основным приоритетом российских властей являются здоровье и жизни людей.
В России с сентября фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом, суточный прирост находится на уровне разгара пандемии в апреле. В Москве введен ряд ограничений, в частности, домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники отправлены на продленные каникулы, им и лицам старше 65 лет заблокировали проездные.
Работодателей мэрия Москвы обязала перевести 30% сотрудников на удаленку и предоставить властям их данные. В Орловской области и Башкирии введены ограничения на въезд из других регионов. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что Россия выйдет на плато по заболеваемости через 10−20 дней, когда начнет сказываться эффект от ограничений в Москве и других регионах.
По данным оперштаба на 12 октября, суточная заболеваемость коронавирусом составила 13 592 человека. 11 октября оперштаб сообщил о 13 634 случаях коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.
Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 312 310. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека, 125 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исходов, 1 024 235 человек выздоровели, продолжают лечение более 265 000. 11 октября был зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированный с начала пандемии: 13 634 случая заражения.