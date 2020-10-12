15:35 (мск), источник: РИА Новости
Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщило Министерство иностранных дел.
В ведомстве подчеркнули, что это решение стало ответом на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства.
Сегодня болгарского посла Атанаса Крыстина вызвали в МИД, где вручили ноту. Он покинул министерство через полчаса. Давать комментарии Крыстин отказался.
О том, что Болгария высылает из страны двух российских дипломатов
В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила.