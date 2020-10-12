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15:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

ЕС согласовал санкции против Александра Лукашенко

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на встрече в понедельник договорились наложить санкции на белорусского лидера за жестокое подавление протестных акций.

Источник: РИА "Новости"

Лукашенко пополнил список из 40 его подчиненных, которым ЕС уже запретил въезд и заморозил их активы, сообщили два дипломатических источника.

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До сих пор ЕС не принимал мер в отношении самого Лукашенко, надеясь склонить его к диалогу с оппозиционными силами.

Однако действия полиции в минувшее воскресенье, когда против демонстрантов в Минске были применены водометы и светошумовые гранаты, и сотни людей были задержаны, переполнили чашу терпения.

«Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается, мирных демонстрантов арестовывают, и мы должны решить, что делать с этим дальше», — заявил по прибытии на встречу в Люксембурге министр иностранных дел председательствующей на данный момент в ЕС Германии Хайко Маас.

«Я предложил выработать новый пакет санкций. И Лукашенко должен оказаться среди тех, кого они затронут», — добавил Маас.

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