ЕС согласовал санкции против Александра Лукашенко

Лукашенко пополнил список из 40 его подчиненных, которым ЕС уже запретил въезд и заморозил их активы, сообщили два дипломатических источника.
До сих пор ЕС не принимал мер в отношении самого Лукашенко, надеясь склонить его к диалогу с оппозиционными силами.
Однако действия полиции в минувшее воскресенье, когда против демонстрантов в Минске были применены водометы и светошумовые гранаты, и сотни людей были задержаны, переполнили чашу терпения.
«Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается, мирных демонстрантов арестовывают, и мы должны решить, что делать с этим дальше», — заявил по прибытии на встречу в Люксембурге министр иностранных дел председательствующей на данный момент в ЕС Германии Хайко Маас.
«Я предложил выработать новый пакет санкций. И Лукашенко должен оказаться среди тех, кого они затронут», — добавил Маас.