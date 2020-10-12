Минфин исключил введение в России налога на бездетность

С предложением ввести налог на бездетность в России ранее выступила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что платить такой налог должны те, «кто сознательно отказывается от решения родить ребенка». Взимать деньги (300−500 руб. в месяц) она предложила и с мужчин, и с женщин. «Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — сказала Буцкая.
Опрошенные РБК сенаторы, как и Минфин, не поддержали идею Буцкой. «Что для семьи важно, причем как для той, в которой уже есть дети, так и для той, в которой их пока нет? Стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И в вопросе улучшения демографической ситуации налог на бездетность не будет эффективной мерой. Поэтому важно развивать меры поддержки российских семей: от материнского капитала, до социального контракта. Такие инструменты помощи уже показали свою эффективность, и их положительно оценивают миллионы россиян», — рассказала РБК председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
«Я думаю, что это не жизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека. А если человек не может иметь детей в силу физиологических причин, нужно собирать справки в налоговую инспекцию? Это нелепая инициатива, вряд ли она будет поддержана», — сказал РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Ввести налог на бездетность в России ранее уже предлагали некоторые общественники. Так в 2013 году протоиерей Дмитрий Смирнов предложил с помощью такого налога обеспечивать многодетные семьи. «Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей или не можешь, поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом», — говорил он.
Власти возможность введения подобного налога отвергали и раньше. В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что эта «тема закрыта»: «Никаких планов по введению такого закона и такого налога не существует, так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться».
Налог на бездетность («Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан») существовал в СССР с 1941 года. В соответствии с законом, бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству.
После распада СССР налог был отменен. В России подобного налога не существовало, однако имеющие детей граждане могут получить льготу в виде налогового вычета по НДФЛ.