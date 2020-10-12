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22:13 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил создать комиссию Совбеза по защите от новых инфекций

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Источник: РИА Новости

«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в указе.

Согласно указу, межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Состав межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций по должностям: заместитель председателя Совета безопасности РФ (председатель комиссии)», — говорится в указе.

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Подчеркивается, что Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучать механизмы возникновения новых болезней. Также она будет заниматься мониторингом распространения заболеваний, проводить анализ и оценку состояния коллективного населения России на результатах научных исследований. Кроме того, Комиссия будет оценивать уровень защиты населения и вырабатывать рекомендации по улучшению мер.

Состав Комиссии по должностям утверждает президент РФ по представлению зампредседателя Собвеза. В состав входят представители федеральных органов государственной власти, органы государственной власти субъектов России, других госорганов и организаций.

Согласно указу, Комиссия осуществляет деятельность с учетом мнения научного сообщества и специалистов в сфере противодействия распространению инфекционных заболеваний.

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