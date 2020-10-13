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03:19 (мск), источник: Известия

В России хотят создать систему слежки за вывозом мусора

С помощью специальной системы в России хотят визуализировать маршруты мусоровозов, чтобы контролировать качество оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Пилотный проект предложено запустить в Москве. С такой инициативой к мэру столицы Сергею Собянину обратилось межрегиональное «Общество защиты прав потребителей «Народный контроль». С копией документа ознакомились «Известия».

Источник: Известия

Система должна быть доступна надзорным органам и гражданам. Она позволит выявлять некачественное оказание услуг по вывозу ТКО, анализировать регулярность нарушений. Сегодня в регионах зачастую нарушаются права жителей, рассказал «Известиям» председатель правления «Народного контроля» Алексей Смирнов.

По данным Счетной палаты, несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере по-прежнему неблагополучна.

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Чтобы проблема решалась, важно развивать систему раздельного сбора мусора в стране. Для этого во дворах по всей стране устанавливаются специальные контейнеры для сбора вторсырья, отметила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

Однако зачастую, когда во дворах ставят контейнеры для раздельного сбора и люди сортируют мусор, в итоге приезжает машина и сваливает всё в один кузов, сказал владелец ГК «Удача», член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Чтобы минимизировать подобные ситуации, нужна онлайн-система для слежки за передвижениями мусоровозов, указал Алексей Смирнов. На ее разработку и внедрение в каждом регионе потребуется около 10−50 млн рублей, сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.
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