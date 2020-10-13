14:38 (мск), источник: Lenta.Ru
Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко.
Тихановская заявила, что в стране происходит государственный террор. Оппозиция много раз заявляла, что готова к диалогу, «но разговор за решеткой — это не диалог, Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой весь белорусский народ».
«25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования», — объявила Тихановская и озвучила сами требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.
Ранее Тихановская отказалась называть себя президентом. Она пояснила, что что не считает себя политиком. «Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, — это символ свободы», — заявила
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов.
Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже два месяца.