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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко.

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14
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14
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Тихановская заявила, что в стране происходит государственный террор. Оппозиция много раз заявляла, что готова к диалогу, «но разговор за решеткой — это не диалог, Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой весь белорусский народ».

«25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования», — объявила Тихановская и озвучила сами требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

Если власть их не выполнит, то вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Ранее Тихановская отказалась называть себя президентом. Она пояснила, что что не считает себя политиком. «Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, — это символ свободы», — заявила экс-кандидат.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов.

Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже два месяца.

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