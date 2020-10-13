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16:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Кипр прекращает программу «гражданство за инвестиции». Ее посчитали коррупционной

Кипр с 1 ноября приостанавливает действие программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции из-за многочисленных злоупотреблений.

Источник: GETTY IMAGES

Решение было принято во вторник в ходе экстренного совещания кабинета министров. «Совет министров одобрил предложение министров финансов и внутренних дел об отмене данной инвестиционной программы с 1.11.20. Предложение было продиктовано неустранимыми недостатками программы, а также злоупотреблением ее условиями», — говорится в официальном «Твиттере» президента Кипра.

При этом чиновники подчеркивают, что речи о полном отказе от практики привлечения инвесторов паспортами, они лишь отказываются от нынешней редакции программы.

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Полиция Кипра начнет расследование по делу о «золотых паспортах»

По сути, о неправомерном использовании госпрограммы было известно давно. Еще в ноябре прошлого года власти Кипра лишили так называемых «золотых паспортов» 26 человек, включая девять россиян, имена которых неизвестны. Тогда в Никосии признали, что не всегда верно оценивали риски, связанные с выдачей гражданства в обмен на инвестиции.

Однако журналисты катарского телеканала «Аль-Джазира» провели собственное расследование, основанное на утечке более 1000 одобренных заявлений на инвестиционное гражданство. Первые результаты их изысканий были обнародованы в конце августа.

Из документов следует, что за последние годы гражданство Кипра было предоставлено лицам, осужденным в других странах и находящимся в розыске Интерпола.

В частности, в 2015 году Кипр выдал свой паспорт малайзийцу Джо Лоу — финансисту, находящемуся в розыске в США.

А в минувший понедельник журналисты показали съемку кипрских официальных лиц, которые согласились помочь вымышленному ранее судимому китайскому бизнесмену получить гражданство. Речь пока идет о двоих — спикере парламента страны Деметрисе Силлурисе и депутате парламента Кристакисе Джованисе, в определенных кругах известного как Джованни. Формально с судимостью претендовать на кипрское гражданство нельзя.

Силлурис отрицает злоупотребления со своей стороны, но во вторник объявил, что самоустранится от своих должностных обязанностей до окончания расследования.

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