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17:01 (мск), источник: ТАСС

Путин указал главам регионов определить чиновников, отвечающих за цифровую трансформацию

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал губернаторам на необходимость определить чиновников, ответственных за цифровую трансформацию.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ определить заместителей руководителей, ответственных за цифровую трансформацию, в высших исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и органах исполнительной власти субъектов РФ в целях обеспечения перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат и направить соответствующую информацию в правительство РФ», — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

На выполнение этой задачи Путин отвел срок до 1 декабря 2020 года.

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Эта тема обсуждалась 9 сентября на совещании президента с членами правительства. Тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил главу государства поручить губернаторам назначить в каждый региональный орган исполнительной власти заместителя руководителя, ответственного за цифровую трансформацию.

Чернышенко рассказал о том, что сейчас в каждом федеральном министерстве появились заместители руководителей, ответственные за этот процесс на федеральном уровне, и аналогичные назначения необходимы и на региональном уровне. Глава государства поддержал это предложение.

По итогам сентябрьского совещания Путин также поручил Министерству экономического развития РФ «провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан, в первую очередь, в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить ее совершенствование». Ответственным назначен глава ведомства Максим Решетников, доклад которого президент ждет до 1 марта 2021 года.

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