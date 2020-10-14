Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

«Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — цитирует ТАСС Медведева, который выступил на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов.
Он также заявил, что в новой программе партии нужно будет отразить новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения, а также поддержке медиков и медицинского образования, и уделить внимание развитию отечественной фармакологической промышленности.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 988 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников.