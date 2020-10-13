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22:21 (мск), источник: РБК

Россия вновь вошла в Совет по правам человека ООН

Россию избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщается в Twitter постпредства России при Отделении ООН в Женеве.

Источник: Reuters

Как заявили в представительстве, ее кандидатуру на выборах поддержали 158 стран. «Мы вернулись и готовы к конструктивной совместной работе», — добавили там.

Россия выбыла из СПЧ ООН в октябре 2016 года. Тогда страна не смогла переизбраться в его состав на второй срок, уступив по результатам голосования Венгрии и Хорватии.

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