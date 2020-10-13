США предложили «по-джентельменски» взаимно заморозить ядерные арсеналы

Он заявил также, что необходим «существенный» режим верификации выполнения соглашения, назвав Москву «серийным нарушителем договоров». Биллингсли добавил, что США предложили РФ меры доверия, которые помогли бы заморозке ядерных соглашений. Любые договоренности США с РФ по стратстабильности должны быть сформулированы так, чтобы их можно было распространить на КНР, уточнил Биллингсли.
«Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они (Россия — ред.) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», — сказал Биллингсли, выступая в Вашингтоне.
По его словам, соглашение должно включать заморозку тактических носителей, которые, по мнению США, составляют до 55% потенциального ядерного арсенала РФ.
«Мы считаем, что есть соглашение в принципе на самом высоком уровне наших правительств», — заявил спецпредставитель Трампа.
По его словам, это «джентльменское соглашение», которое, как надеются США, пройдет через стадии одобрения в российском парламенте.
«Мы готовы к сделке, можем достичь ее уже завтра, но Москва также должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать это», — заключил Биллингсли.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.