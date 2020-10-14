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00:04 (мск), источник: РИА Новости

МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ назвал бредом и подтасовкой заявления США о якобы достижении неких договоренностей с Россией по СНВ.

Источник: РИА Новости

«Это наперсточничество, бред», — заявил Рябков РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать заявления спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон призывает Москву «продемонстрировать политическую волю», приняв соглашение по стратегическим вооружениям.

Биллингсли также заявил, что США готовы к сделке по ядерным арсеналам с Россией «хоть завтра».

В свою очередь Рябков, еще в субботу комментируя утечки в СМИ по итогам его переговоров с американским визави, заявил, что это как раз Россия готова в любой момент заключить с США политическую договоренность по СНВ, но все дело в Вашингтоне.

По словам Рябкова, США и Россия имеют «различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу».

«У нас были возможности довести до США эти наши подходы в разных формах, в том числе мы им передали их на бумаге. Поэтому никаких оснований для создания такого рода иллюзий и для подачи всей этой ситуации как находящийся в состоянии высокой динамики, причем конструктивной, в направлении той или иной прорывной договоренности, оснований для этого у США нет», — сказал Рябков.

«Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договоренность могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения», — отметил замглавы МИД РФ.

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