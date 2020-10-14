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03:05 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: Трамп собирается вывести американские войска из Сомали

ТАСС, 14 октября. Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сомали, что позволит ему выполнить обещания по возвращению американских солдат домой. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

По его данным, решение Трампа о выводе войск вызвало негативную реакцию со стороны администрации США, так как правительство Сомали не имеет достаточно контроля над ситуацией в стране.

«Если США значительно сократят свое военное присутствие в Сомали, то и без того слабый контроль сомалийского правительства над безопасностью в стране значительно уменьшится», — заявил агентству советник бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр Колин Томас Дженсен.

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По его мнению, сложившейся ситуацией может воспользоваться исламистская террористическая группировка «Аш-Шабаб».

Как сообщил Bloomberg, представители Совета национальной безопасности США, министерства обороны и Африканского командования вооруженных сил США от комментариев отказались.

Трамп начал направлять американских военных в Сомали с середины 2017 года для помощи в борьбе с терроризмом. По данным Исследовательской службы Конгресса США, сейчас в Сомали находятся около 700 военнослужащих, в основном, спецназовцы, которые помогают обучать сомалийскую армию.

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