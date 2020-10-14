Bloomberg: Трамп собирается вывести американские войска из Сомали

По его данным, решение Трампа о выводе войск вызвало негативную реакцию со стороны администрации США, так как правительство Сомали не имеет достаточно контроля над ситуацией в стране.
«Если США значительно сократят свое военное присутствие в Сомали, то и без того слабый контроль сомалийского правительства над безопасностью в стране значительно уменьшится», — заявил агентству советник бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр Колин Томас Дженсен.
По его мнению, сложившейся ситуацией может воспользоваться исламистская террористическая группировка «Аш-Шабаб».
Как сообщил Bloomberg, представители Совета национальной безопасности США, министерства обороны и Африканского командования вооруженных сил США от комментариев отказались.
Трамп начал направлять американских военных в Сомали с середины 2017 года для помощи в борьбе с терроризмом. По данным Исследовательской службы Конгресса США, сейчас в Сомали находятся около 700 военнослужащих, в основном, спецназовцы, которые помогают обучать сомалийскую армию.