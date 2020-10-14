Зеленский раскрыл детали встречи с главой британской разведки МI6

«Секретов никаких нет. У нас была встреча в офисе МI6. К сожалению, не всю информацию я вам могу говорить. Это государственные дела», — заявил Зеленский телеканалу «Украина 24».
Он отметил, что некоторые озвученные в СМИ вопросы не затрагивались, а на самом деле руководство Украины обсуждало с британскими разведчиками «помощь Украине в защите суверенитета и территориальной целостности».
Кроме того, Зеленский рассказал об обсуждении вопроса распространения фейковых новостей. По его словам, озабоченность вызывает то, что не все украинские СМИ финансируются украинцами.
«Должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда у нас война, защищают наш суверенитет и территориальную целостность», — заявил Зеленский.
12 октября украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский обсуждал с главой британской разведки Ричардом Муром «атаки украинской власти на антикоррупционные органы страны» и ситуацию в Донбассе.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова Зеленского о низком рейтинге. В интервью Би-би-си украинский президент прокомментировал стремительное снижение числа поддерживающих его украинцев.