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04:34 (мск), источник: Известия

Зеленский раскрыл детали встречи с главой британской разведки МI6

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о своей встрече с руководством британской разведки МI6, состоявшейся в ходе его визита в Лондон. По словам украинского лидера, ряд СМИ некорректно отобразили содержание переговоров.

Источник: AP 2020

«Секретов никаких нет. У нас была встреча в офисе МI6. К сожалению, не всю информацию я вам могу говорить. Это государственные дела», — заявил Зеленский телеканалу «Украина 24».

Он отметил, что некоторые озвученные в СМИ вопросы не затрагивались, а на самом деле руководство Украины обсуждало с британскими разведчиками «помощь Украине в защите суверенитета и территориальной целостности».

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Кроме того, Зеленский рассказал об обсуждении вопроса распространения фейковых новостей. По его словам, озабоченность вызывает то, что не все украинские СМИ финансируются украинцами.

«Должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда у нас война, защищают наш суверенитет и территориальную целостность», — заявил Зеленский.

12 октября украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский обсуждал с главой британской разведки Ричардом Муром «атаки украинской власти на антикоррупционные органы страны» и ситуацию в Донбассе.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова Зеленского о низком рейтинге. В интервью Би-би-си украинский президент прокомментировал стремительное снижение числа поддерживающих его украинцев.

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