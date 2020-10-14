Reuters: стоимость поставок вооружения США Тайваню составит около $5 млрд

По его данным, во вторник администрация Белого дома представила Конгрессу США еще два вида вооружений, которые Вашингтон намеревается поставить Тайваню: беспилотники Taipei MQ-9 и береговые ракетные комплексы.
12 октября агентство Reuters сообщило, что вашингтонская администрация уведомила Конгресс США о намерении поставить Тайваню три партии современного вооружения. Речь шла об установках реактивных систем залпового огня HIMARS корпорации Lockheed Martin, крылатых ракетах воздушного базирования (КРВБ) SLAM-ER компании Boeing, а также внешних сенсорных блоках для истребителей F-16.
По данным источников агентства, разрешение на выполнение трех поставок, которое по национальному законодательству выдает Госдепартамент США, получено, у законодательной ветви власти США в свою очередь есть 30 дней на изучение этих новых соглашений и их возможное блокирование. 13 октября глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У заявлял, что Тайвань не получал от США уведомления о новых поставках вооружений.
В сентябре газета Financial Times оценила планируемые поставки в $7 млрд.
Как отмечают наблюдатели, в последнее время Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается КНР и подавляющим большинством стран мира как неотъемлемая часть территории Китая. 9—12 августа Тайбэй посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, что вызвало решительные протесты Пекина. Вслед за этим 31 августа Соединенные Штаты объявили о запуске нового механизма экономического диалога на высоком уровне с Тайванем.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.