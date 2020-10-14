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04:10 (мск), источник: ТАСС

Reuters: стоимость поставок вооружения США Тайваню составит около $5 млрд

ТАСС, 14 октября. Стоимость поставок современных видов вооружений, которые США планирует направить Тайваню, составит примерно $5 млрд. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: AP 2020

По его данным, во вторник администрация Белого дома представила Конгрессу США еще два вида вооружений, которые Вашингтон намеревается поставить Тайваню: беспилотники Taipei MQ-9 и береговые ракетные комплексы.

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12 октября агентство Reuters сообщило, что вашингтонская администрация уведомила Конгресс США о намерении поставить Тайваню три партии современного вооружения. Речь шла об установках реактивных систем залпового огня HIMARS корпорации Lockheed Martin, крылатых ракетах воздушного базирования (КРВБ) SLAM-ER компании Boeing, а также внешних сенсорных блоках для истребителей F-16.

По данным источников агентства, разрешение на выполнение трех поставок, которое по национальному законодательству выдает Госдепартамент США, получено, у законодательной ветви власти США в свою очередь есть 30 дней на изучение этих новых соглашений и их возможное блокирование. 13 октября глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У заявлял, что Тайвань не получал от США уведомления о новых поставках вооружений.

В сентябре газета Financial Times оценила планируемые поставки в $7 млрд.

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Как отмечают наблюдатели, в последнее время Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается КНР и подавляющим большинством стран мира как неотъемлемая часть территории Китая. 9—12 августа Тайбэй посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, что вызвало решительные протесты Пекина. Вслед за этим 31 августа Соединенные Штаты объявили о запуске нового механизма экономического диалога на высоком уровне с Тайванем.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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