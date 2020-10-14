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06:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство РФ призвало Госдеп раскрыть получателей финансирования от США

Посольство России в США призвало Госдепартамент раскрыть данные о получателях американского финансирования. Сообщение появилось в ответ на опубликованное заявление Госдепартамента с требованием к аналитическим центрам раскрывать информацию об иностранном финансировании.

Источник: РИА "Новости"

«Мы призываем Госдепартамент проводить политику истинной прозрачности — раскрыть получателей американского финансирования. Тех, кто влияет на политические процессы в других странах», — говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.

Накануне Госдепартамент опубликовал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Россию и Китай в попытках влиять на внешнюю политику США.

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«Мы помним, что некоторые иностранные правительства, такие как правительства Китайской Народной Республики (КНР) и Российской Федерации, стремятся оказать влияние на внешнюю политику США через лоббистов, внешних экспертов и аналитические центры», — говорится в заявлении господина Помпео.

Госдепартамент потребовал, чтобы аналитические центры и другие организации по внешней политике раскрывали на своих сайтах финансирование, которое они получают от иностранных правительств, включая организации, принадлежащие государству, или филиалы, подконтрольные государству.

«Раскрытие не является требованием для работы с такими организациями. Однако сотрудники госдепартамента будут обращать внимание на то, раскрыта информация или нет, и на конкретные раскрытые источники финансирования при принятии решения о том, работать ли с ними и как», — говорится в заявлении.

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