Посольство РФ призвало Госдеп раскрыть получателей финансирования от США

«Мы призываем Госдепартамент проводить политику истинной прозрачности — раскрыть получателей американского финансирования. Тех, кто влияет на политические процессы в других странах», — говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.
Накануне Госдепартамент опубликовал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Россию и Китай в попытках влиять на внешнюю политику США.
«Мы помним, что некоторые иностранные правительства, такие как правительства Китайской Народной Республики (КНР) и Российской Федерации, стремятся оказать влияние на внешнюю политику США через лоббистов, внешних экспертов и аналитические центры», — говорится в заявлении господина Помпео.
Госдепартамент потребовал, чтобы аналитические центры и другие организации по внешней политике раскрывали на своих сайтах финансирование, которое они получают от иностранных правительств, включая организации, принадлежащие государству, или филиалы, подконтрольные государству.
«Раскрытие не является требованием для работы с такими организациями. Однако сотрудники госдепартамента будут обращать внимание на то, раскрыта информация или нет, и на конкретные раскрытые источники финансирования при принятии решения о том, работать ли с ними и как», — говорится в заявлении.