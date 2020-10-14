Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
06:09 (мск), источник: РБК

Глава МИД Армении заявил об «экспорте агрессии» Турцией на Кавказе

Сегодня Турция играет активную роль на Южном Кавказе, однако Армения не может принимать или приветствовать такое участие, заявил в разговоре с РБК министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Источник: РИА "Новости"

«Турция уже играет активную роль в регионе. Но она выражается в экспорте дестабилизационной агрессивной политики на Южном Кавказе, в агрессивной односторонней поддержке Азербайджана, внедрении боевиков-террористов в регион», — сказал Мнацаканян.

Министр отметил, что сегодня «предполагается», что в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция способна играть какую-то роль, однако сейчас «даже трудно понять, как это может вообще быть», отметил Мнацаканян.

Фоторепортаж
Хроника Карабахского конфликта

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения утверждает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергают.

При этом Турция открыто поддерживает Азербайджан и требует от Еревана «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории». По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, только в этом случае удастся прекратить военные действия. 13 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара при любых обстоятельствах поддержит Баку — как на поле боя, так и за столом переговоров.

9 октября в Москве по инициативе президента Владимира Путина состоялись переговоры представителей Баку и Еревана. По их итогам стороны договорились об установлении перемирия с утра 10 октября, однако вскоре вступления режима в силу обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Энергия будущего
В поисках бесконечного источника

Вечером 13 октября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление по трем-четырем направлениям в Нагорном Карабахе, причем на северном направлении столкновения были «особенно тяжелыми».

Вопросы мирного урегулирования статуса Нагорного Карабаха обсуждаются в Минской группе ОБСЕ, у которой три сопредседателя — Россия, США и Франция. В нее также входят Армения и Азербайджан. После возобновления в Нагорном Карабахе столкновений неоднократно поднимался вопрос об эффективности существующих переговорных форматов. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев счел формат неэффективным из-за необходимости включить Турцию, что Ереван категорически отвергает.

Ереван же считает необходимым включение в переговорный процесс представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Несмотря на противоречия по итогам встречи в стороны Москве 9—10 октября стороны подтвердили неизменность состава переговорщиков по мирному урегулированию.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Душегуба из Нижнего Новгорода нашли мертвым
Нет выбора: Почему Россия скоро уйдет на полную самоизоляцию
Раскрыта реакция участников испытания на вакцину от COVID
Чубайс сравнил рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды
Суд арестовал новые многомиллионные банковские счета Абызова
Ученые доказали, что люди выбирают в супруги своих «двойников»
В России ввели стандарт для борьбы с незаконными трансакциями
В США поймали кардинала-гинандроморфа (фото)
Авто
В Казахстане начнут собирать новый китайский лифтбек JAC Четыре другие модели уже поставляются в Россию
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Как Степаненко отреагировала, узнав о сыне Петросяна
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Популярные темы на «Детях»
А покажите ваши кухни))) 458
Датский художник-карикатурист Херлуф Бидструп (Herluf Bidstrup) 243
В "Совете матерей" предложили ввести налог на бездетность 154
Кот-колоброд 122
Леди
На AliExpress началась тотальная распродажа «Время чудес» (фото) Лови секретные промокоды для читательниц!
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь