Глава МИД Армении заявил об «экспорте агрессии» Турцией на Кавказе

«Турция уже играет активную роль в регионе. Но она выражается в экспорте дестабилизационной агрессивной политики на Южном Кавказе, в агрессивной односторонней поддержке Азербайджана, внедрении боевиков-террористов в регион», — сказал Мнацаканян.
Министр отметил, что сегодня «предполагается», что в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция способна играть какую-то роль, однако сейчас «даже трудно понять, как это может вообще быть», отметил Мнацаканян.
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения утверждает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергают.
При этом Турция открыто поддерживает Азербайджан и требует от Еревана «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории». По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, только в этом случае удастся прекратить военные действия. 13 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара при любых обстоятельствах поддержит Баку — как на поле боя, так и за столом переговоров.
9 октября в Москве по инициативе президента Владимира Путина состоялись переговоры представителей Баку и Еревана. По их итогам стороны договорились об установлении перемирия с утра 10 октября, однако вскоре вступления режима в силу обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.
Вечером 13 октября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление по трем-четырем направлениям в Нагорном Карабахе, причем на северном направлении столкновения были «особенно тяжелыми».
Вопросы мирного урегулирования статуса Нагорного Карабаха обсуждаются в Минской группе ОБСЕ, у которой три сопредседателя — Россия, США и Франция. В нее также входят Армения и Азербайджан. После возобновления в Нагорном Карабахе столкновений неоднократно поднимался вопрос об эффективности существующих переговорных форматов. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев счел формат неэффективным из-за необходимости включить Турцию, что Ереван категорически отвергает.
Ереван же считает необходимым включение в переговорный процесс представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Несмотря на противоречия по итогам встречи в стороны Москве 9—10 октября стороны подтвердили неизменность состава переговорщиков по мирному урегулированию.