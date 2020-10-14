Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на «дистанционку»

Градоначальник подчеркнул, что осенние каникулы, увеличенные до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 — «за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%».
При этом «в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет», поэтому было принято решение о «дистанционке», объяснил Собянин.
При этом ученики младших классов (с 1 по 5) вернутся после каникул в школы, их транспортные карты разблокируют.
«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее», — говорится в блоге Собянина.
Вместе с тем, с 19 октября по 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы.
Негосударственным образовательным организациям рекомендовано принять аналогичные решения. Для защиты учителей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями в ближайшее время в отдельных классах будет введен новый формат преподавания — тьюторство. Так, вести уроки пригласят студентов и выпускников педагогических вузов, а педагоги будут контролировать процесс дистанционно.
Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся приостановлено с 9 октября. Такие меры Собянин называл вынужденными в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу в городе.
О намерении перевести столичных школьников на дистанционное обучение сообщил замминистра просвещения России Виктор Басюк 5 октября. По его словам, на «дистанцинку» также отправятся учащиеся Сахалина и Ульяновской области. Развитие ситуации в дальнейшем Басюк прогнозировать не стал, отметив, что обстановка по COVID-19 в регионах отличается.