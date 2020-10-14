10:00 (мск), источник: РИА Новости
Ереван заявил, что Баку атаковал военную технику на территории Армении
ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости. Армянское Минобороны заявило в среду, что военные Азербайджана атаковали военную технику на территории Армении.
«Четырнадцатого октября азербайджанские ВС атаковали на территории Армении, на границе с Карвачаром (Кельбаджар), военную технику, стоящую на боевом дежурстве, всего лишь основываясь на предположении, что якобы эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана», — говорится в заявлении министерства, которое разместила в Facebook
Отмечается, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь никаких оснований и, фактически, «военно-политическое руководство этой страны позволяет себе атаковать военную технику, находящуюся на обычном боевом дежурстве на территории Республики Армения, лишь основываясь на предположениях».
«Подтверждая, что по состоянию на данный момент с территории Армении ни одной ракеты, снаряда или пули не выпускалось в сторону Азербайджана, мы одновременно заявляем, что отныне Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право атаковать любой военный объект или любое военное передвижение в Азербайджане», — отмечается в заявлении.
В Ереване считают, что «военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность за процесс изменения зоны и логики боевых действий». По данным ведомства, в результате азербайджанской атаки жертв нет.