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11:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден снова максимально увеличил отрыв от Трампа

Кандидат от Демократической партии США, бывший вице-президент Джо Байден снова максимально увеличил отрыв от своего соперника Дональда Трампа в президентской гонке. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на компанию Opinium Research.

Источник: AP 2020
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Демократ обгоняет республиканца на 17 процентных пунктов. Согласно данным опросов общественного мнения, 57 процентов избирателей намерены проголосовать за Байдена, в то время как только 40 процентов — за действующего президента. Показатели претендента на руководящий пост от Демократической партии оказались максимальными за все время его противостояния с нынешним президентом.

The Guardian предполагает, что увеличившийся отрыв связан с тем, что за последний месяц Республиканская партия сильно отстала от демократов. Издание связывает это со смертью Верховного судьи Рут Гинзбург, провальными дебатами Байдена и Трампа и заражением последнего коронавирусом.

В начале октября сообщалось, что, согласно результатам опроса CNN, Байден увеличил отрыв от Трампа до 16 процентных пунктов. Тогда за Байдена были готовы проголосовать 57 процентов американцев, в то время как за действующего американского лидера — 41 процент.

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