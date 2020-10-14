11:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Байден снова максимально увеличил отрыв от Трампа
Кандидат от Демократической партии США, бывший
Демократ обгоняет республиканца на 17 процентных пунктов. Согласно данным опросов общественного мнения, 57 процентов избирателей намерены проголосовать за Байдена, в то время как только 40 процентов — за действующего президента. Показатели претендента на руководящий пост от Демократической партии оказались максимальными за все время его противостояния с нынешним президентом.
The Guardian предполагает, что увеличившийся отрыв связан с тем, что за последний месяц Республиканская партия сильно отстала от демократов. Издание связывает это со смертью Верховного судьи Рут Гинзбург, провальными дебатами Байдена и Трампа и заражением последнего коронавирусом.
В начале октября сообщалось, что, согласно результатам опроса CNN, Байден увеличил отрыв от Трампа до 16 процентных пунктов. Тогда за Байдена были готовы проголосовать 57 процентов американцев, в то время как за действующего американского лидера — 41 процент.