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12:41 (мск), источник: Интерфакс

В Карабахе констатировали перемещение фронта вглубь региона

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Вооруженным силам Азербайджана в последние дни на некоторых участках фронта в зоне карабахского конфликта удалось проникнуть вглубь территории региона, заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.

Источник: AFP 2020

«Сразу после вступления в силу московской договоренности о прекращении огня противник перешел к еще более ожесточенным боевым действиям. На каких-то направлениях ему удалось проникнуть, где-то иметь превосходство и переместить фронт вглубь территорий», — сказал Арутюнян в обращении в прямом эфире в фейсбуке.

«Мы должны навязать противнику этот мир», — заявил лидер НКР.

«Мы также готовы без предварительных условий начать выполнение своей части соглашения о гуманитарном перемирии, продолжить переговоры по мирному решению. Хотя мирное решение уже невозможно, но все-таки не поздно», — отметил Арутюнян, призвав армянский народ сплотиться и участвовать в боях.

«Мы должны с честью продолжить жить на своей земле», — сказал Арутюнян.

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