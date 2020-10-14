В Карабахе констатировали перемещение фронта вглубь региона

«Сразу после вступления в силу московской договоренности о прекращении огня противник перешел к еще более ожесточенным боевым действиям. На каких-то направлениях ему удалось проникнуть, где-то иметь превосходство и переместить фронт вглубь территорий», — сказал Арутюнян в обращении в прямом эфире в фейсбуке.
«Мы должны навязать противнику этот мир», — заявил лидер НКР.
«Мы также готовы без предварительных условий начать выполнение своей части соглашения о гуманитарном перемирии, продолжить переговоры по мирному решению. Хотя мирное решение уже невозможно, но все-таки не поздно», — отметил Арутюнян, призвав армянский народ сплотиться и участвовать в боях.
«Мы должны с честью продолжить жить на своей земле», — сказал Арутюнян.