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13:25 (мск), источник: ТАСС

Президент Турции считает, что Минская группа ОБСЕ должна «вернуть территории Азербайджану»

Тайип Эрдоган заявил, что переговоры по Нагорному Карабаху следует завершить.

Источник: AP 2020

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в среду мнение, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и «вернуть территории» Азербайджану.

«Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс. Все, что Минская группа должна сделать, так это сейчас же завершить переговоры и отдать территории их владельцу», — заявил глава государства во время выступления в парламенте.

Эрдоган опроверг сообщения о том, что Турция перебрасывала бойцов сирийской оппозиции в Азербайджан.

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