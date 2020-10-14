13:25 (мск), источник: ТАСС
Президент Турции считает, что Минская группа ОБСЕ должна «вернуть территории Азербайджану»
Тайип Эрдоган заявил, что переговоры по Нагорному Карабаху следует завершить.
АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в среду мнение, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и «вернуть территории» Азербайджану.
«Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс. Все, что Минская группа должна сделать, так это сейчас же завершить переговоры и отдать территории их владельцу», — заявил глава государства во время выступления в парламенте.
Эрдоган опроверг сообщения о том, что Турция перебрасывала бойцов сирийской оппозиции в Азербайджан.