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14:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков о диалоге с ЕС: в одиночку танго танцевать не получается

Кремль выступает за возобновление диалога с Евросоюзом, однако «в одиночку танго танцевать не получается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, Россия не готова сталкиваться с отношением, которое демонстрирует запад на фоне отравления оппозиционера Алексея Навального, добавил пресс-секретарь.

Источник: AP 2020

«Очевидно, что в свое время не Россия была инициатором свертывания диалогов по всем направлениям. Очевидно, что именно Россия не встречает понимания в своих попытках как-то возобновить этот диалог. И очевидно, что Россия, конечно же, не готова сталкиваться с таким отношением, с которым мы сталкиваемся на фоне инцидента с берлинским пациентом», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» о словах главы российского МИДа Сергея Лаврова о возможном прекращении диалога с Евросоюзом.

«Ъ FM» спросил у пресс-секретаря президента, видят ли ли в Кремле ценность в продолжении диалога с ЕС. «В Кремле видят необходимость и полезность этого диалога. И в Кремле всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Но, как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается», — заявил он.

Накануне Сергей Лавров заявил, что России пора пересмотреть отношения с Европейским союзом. Он считает, что ЕС в ситуации с Алексеем Навальным ведет себя «неподобающе и неприемлемо». Евросоюз намерен ввести против России санкции в связи с отравлением оппозиционера. Министр пообещал, что Россия даст на них зеркальный ответ.

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