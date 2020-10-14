14:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков о диалоге с ЕС: в одиночку танго танцевать не получается
Кремль выступает за возобновление диалога с Евросоюзом, однако «в одиночку танго танцевать не получается», заявил
«Очевидно, что в свое время не Россия была инициатором свертывания диалогов по всем направлениям. Очевидно, что именно Россия не встречает понимания в своих попытках
«Ъ FM» спросил у
Накануне Сергей Лавров заявил, что России пора пересмотреть отношения с Европейским союзом. Он считает, что ЕС в ситуации с Алексеем Навальным ведет себя «неподобающе и неприемлемо». Евросоюз намерен ввести против России санкции в связи с отравлением оппозиционера. Министр пообещал, что Россия даст на них зеркальный ответ.